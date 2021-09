Hockey : Schwarz-Weiß legt starken Saisonstart hin

Neuss Rund 500 Zuschauer sehen den deutlichen 6:1-Sieg des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss über den Neuling Bonner THV. Polen-Trio mit starkem Debüt.

Alles glatt lief indes auch bei Schwarz-Weiß nicht. Zunächst zog sich der in der Abwehr mittlerweile fast unverzichtbare Routinier Carsten Merge früh eine Muskelverletzung zu und musste raus. Dann schoss Valentin Koch Bonn in Führung. Ein Erfolgserlebnis, das den mutigen Aufsteiger geradezu euphorisch stimmte. „Die haben mit ihrem Aufstiegsspirit alles gefeiert“, sagte HTC-Trainer Matthias Gräber. „Und dabei haben die irgendwie überpacet.“ Den Hausherren, die in Abwehrchef Max Hubert und Kapitän Jan Mausberg zwei angeschlagene Leistungsträger mitschleppen mussten, half es jedoch auch, dass ihre drei polnischen Nationalspieler auf Anhieb funktionierten: Krystian Sudol war in der Spitze stets anspielbar, fiel zudem als Vorbereiter angenehm auf. Gracjan Jarzynski entschied die Partie mit seinem Zaubertor zum 4:1 schon vor der Halbzeitpause. Zuvor hatten seine Teamkollegen Matthis Schäfer, Mario Stümpel und Finn Langheinrich das Spiel gedreht. Nach dem Seitenwechsel profitierte der in dieser Saison deutlich offensiver eingesetzte Ivo Otto bei seinem Treffer zum 5:1 von einem Zuspiel Bartosz Zaworskis. Gräber: „Die Jungs waren schon gut, haben gezeigt, was in ihnen steckt.“ Schäfer machte mit dem 6:1 den Deckel drauf.