Leichtathletik : Ben Aschhoff holt mit Bronze seine erste DM-Medaille

Ben Aschhoff (M.) sprintet in Hannover als Dritter aufs Podium. Foto: TSV

Dormagen In einem spannenden Finale verweist er über 80 Meter Hürden in 10,83 Sekunden Alvar Adler (ART Düsseldorf) auf den vierten Platz.

(sit) Seinen erfolgreichen Sprint zur Bronzemedaille bei den Deutschen U16-Meisterschaften in Hannover dürfte Ben Aschhoff so schnell nicht mehr vergessen. Der noch für die Altersklasse M15 startberechtigte Nachwuchs-Leichtathlet des TSV Bayer Dormagen kam in einem hochspannenden Finale über die 80m-Hürden in 10,83 Sekunden als Dritter ins Ziel und behauptete sich dabei mit einem hauchdünnen Vorsprung von drei Hundertstelsekunden gegen Alvar Adler (ART Düsseldorf), der in 10,86 Sekunden den vierten Platz belegte.

Für Aschhoff, der kurz zuvor in starken 10,72 Sekunden persönliche Saisonbestleistung gelaufen war, das erste Edelmetall bei nationalen Titelkämpfen. Erst im August hatte er als DM-Zehnter im Block Sprint/Sprung ein Top-Ten-Ergebnis abgeliefert. Über 100 Meter schaffte es der Schützling von Trainerin Ulrike Wölm ins B-Finale, das er in 11,54 Sekunden auf dem zwölften Platz abschloss.

In der Altersklasse W15 gingen in Anna Olschowsky und Maxima Majer zwei Vereinskolleginnen an den Start. Für Olschowsky, die nach einer Erkältung mit Trainingsrückstand zu kämpfen hatte, war über 300 Meter der Einzug ins Finale schon ein Erfolg (42,60 Sekunden), im Endlauf landete sie auf Platz acht (43,28). Majer verpasste über die 800 Meter in 2:28,52 Minuten um weniger als eine halbe Sekunde das Finale.