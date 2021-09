Inklusionssportfest in Neuss : Der etwas andere Tandem-Tag

Ähnliche Bilder, wie hier bei der neunten Auflage des Tandem-Tags, wird es auch am Samstag wieder auf Gut Gnadental zu sehen geben. Archivfoto: Andreas Woitschützke Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Im Mai wegen der Corona-Pandemie abgesagt, soll das integrative Sportfest der Tandem-Stiftung am Samstag auf dem Gut Gnadental nachgeholt werden – mit einem strengen Hygienekonzept, aber trotzdem viel Spaß,

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Es ist angerichtet. Felix und Lisa, die ältesten aus dem Enkel-Septett von Jutta Zülow, müssen „nur“ noch die Hinweisschilder fertigstellen, dann kann der für den 11. September geplante „Tandem-Tag“ um 10 Uhr auf Gut Gnadental starten. Zum Glück haben die beiden in ihrer bayerischen Heimat noch eine Woche Sommerferien, denn Hinweisschilder werden am Samstag reichlich benötigt. Ein paar mehr als sonst, was auch für die Zahl der Helfer gilt, die vornehmlich aus Firmen- und Freundeskreis der Familie Zülow rekrutiert werden.

Denn dieser Tandem-Tag wird anders als sonst, den besonderen Bedingungen inmitten der Corona-Pandemie geschuldet. Und soll dennoch so werden wie immer: Ein Sportfest zum Mitmachen und Zuschauen für alle, egal ob mit oder ohne körperliche oder geistige Beeinträchtigung – so, wie es Burkhard Zülow, der das Familien-Unternehmen vor 50 Jahren aus der Taufe hob und nach seinem Tod im Jahre 2010 der Tandem-Stiftung seinen Namen lieh, sich gewünscht hätte.

Info Das ist der Tandem-Tag auf Gut Gnadental Datum Samstag, 11. September Ort Gut Gnadental, Nixhütter Weg 85 Veranstalter Tandem-Stiftung Burkhard Zülow Beginn 10 Uhr gemeinsame Tandem-Fahrt, danach integratives Fußballspiel auf der Obstwiese und Start aller sportlichen Aktivitäten Zutritt Nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, eine Testmöglichkeit steht Besuchern vor Ort zur Verfügung Sportprogramm Tennis, Tischtennis, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Parcours, Boccia, Voltigieren, Turnen, Kampfsport, Kanu, Tandem-Fahren, Fußball, Handball Rahmenprogramm Turnen mit Sarah Voss, Akrobatik mit Kira&Anders, Voltigieren mit dem RSV Grimlinghausen, reichhaltige Tombola Reinerlös aus Tombola und Verkauf fließt in die Aktivitäten der Tandem-Stiftung

Dafür haben Hausherrin Jutta Zülow und ihre Tochter Nadia Ehning lange an einem Konzept gefeilt. Einem, das den Corona-Regeln Genüge tut und trotzdem viel Spaß verspricht. Zutritt zum Innenhof und zur Obstwiese, auf denen die sportlichen Aktivitäten ablaufen, haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete – für Kurzentschlossene, die keines dieser Kriterien erfüllen, steht vor Ort ein Testmobil der AOK bereit. Maskenpflicht besteht keine, „aber wir stellen genügend Masken zur Verfügung und raten auch dazu, sie vor allem an den Stellen zu tragen, an denen es zu Gedränge kommen könnte, wie beim Einlass oder an der Essens- und Getränkeausgabe,“ sagt Jutta Zülow.

Erst nach der Registrierung (per App oder auf Papier) erhält jeder Besucher ein Armbändchen, das zum Eintritt berechtigt. Und zum Mitmachen und Ausprobieren des einen Dutzend verschiedener Sportarten, die für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gleichermaßen geeignet sind: Tennis, Tischtennis, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Parcours, Boccia, Voltigieren, Turnen, Kampfsport, Kanu, Tandem-Fahren, Fußball und Handball. Letztere Disziplin ist neu im Programm, soll jedoch bald in Form eines Inklusions-Teams zum Kanon der von der Stiftung geförderten Sportarten gehören. Wer fünf Disziplinen absolviert und sich das per Stempel bestätigen lässt, auf den wartet ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Das – im Wortsinne – Handikap in diesem Jahr: Nicht nur, aber vor allem bei den behinderten Sportlerinnen und Sportlern ist der Übungs- und Wettkampfbetrieb seit anderthalb Jahren fast vollständig zum Erliegen gekommen. „Für viele von ihnen wird der Tandem-Tag die erste Möglichkeit sein, sich wieder sportlich zu betätigen,“ sagt Thomas Gindra, Vize-Präsident von Special Olympics Deutschland und Sportlehrer bei den Gemeinnützigen Werkstätten in Neuss (GWN). Wie viele tatsächlich am Samstag von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden, kann er deshalb nur schwer einschätzen: „Sicher nicht so viele wie sonst, auch wenn der Tandem-Tag für sie immer das Highlight des Jahres ist.“

Auch Jutta Zülow rechnet mit weniger Besuchern als in den Vorjahren, als in der Spitze 800 bis 1000 den Tandem-Tag zu einem Familienfest werden ließen: „Die Menschen müssen sich erst daran gewöhnen, dass sie wieder etwas gemeinsam machen dürfen. Dieses Angebot nehmen viele nur zögerlich an,“ weiß die Unternehmerin auch aus anderen Veranstaltungs- und Lebensbereichen. Um sie trotzdem „aus dem Sessel ihrer Corona-Lethargie“ zu locken, hat sie die stets gut bestückte Tombola noch reichlicher bestückt. Hauptgewinn sind drei Tage in Berlin nebst Besuch der Eröffnungsfeier der Special Olympics National Games am 19. Juni 2022, Eintrittskarten für Fußball-Bundesligaspiele von Bayer Leverkusen und des 1. FC Köln sowie zum DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln, eine Ballonfahrt und ein von der Firma Gazelle gestiftetes Hollandrad. Und ganz aktuell: ein T-Shirt mit den Unterschriften der deutschen Springreiter, die am vergangenen Wochenende Vize-Europameister wurden. Der Erlös aus der Tombola wie aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kommt zur Gänze den Aktivitäten der Tandem-Stiftung zugute.