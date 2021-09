SVV Delrath in Dormagen : Frank Ingermann löst SSV-Macher Olaf Temp ab

Der neue Vorstand des SSV Delrath, v.l.: Vorsitzender Frank Ingermann, Kai Dlugosch, Daniel Hanses, Volker Lamek und Marcus Neumann. Foto: SSV Delrath

Delrath Nach 18 Jahren an der Spitze des Spiel- und Sport-Vereins Delrath hat Olaf Temp nicht mehr kandidiert. Sein Nachfolger ist Frank Ingermann. Wie sich der neue Vorstand zusammensetzt.

Wenn man Olaf Temp fragt, welche beiden Themen oder Ereignisse in seiner Amtszeit als Vorsitzender des SSV Delrath die herausragendsten gewesen sind, antwortet der 60-Jährige zügig: „Der Aufstieg in die Bezirksliga und die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes.“ Während der Aufenthalt der SSV-Kicker in dieser Spielklasse lediglich drei Jahre währte, so dürfte der Bestand des vor zwei Jahren gebauten Platzes von deutlich längerer Natur sein. Sei’s drum: Olaf Temp gehört in der Geschichte des Vereins ein fester Platz, den er sich nach 18 Jahren als Vorsitzender längst verdient hat.

Jetzt hat er den Platz frei gemacht für einen Jüngeren: Frank Ingermann führt seit der jüngsten Mitgliederversammlung den Verein.Für Temp heißt es erstmal Abstand gewinnen. Den holt er sich zurzeit auf einem Campingplatz auf Borkum. „Die Seeluft tut gut, hier kann ich jetzt abschalten“, erzählt das Urgestein, der seit 51 Jahren Vereinsmitglied ist. Der Verzicht auf eine erneute Kandidatur war ebenso klar wie die Perspektive, dass er dem Verein weiterhin verbunden und mit Rat und vor allem Tat zur Seite stehen wird. Wahrscheinlich wird es so sein, dass Temp noch in diesem Jahr als Beisitzer an den Vorstand angedockt wird. Der Arbeitsauftrag: die Pflege des Kunstrasenplatzes. Zwischen dem SSV und der Stadt besteht eine vertragliche Vereinbarung, wonach der Klub für die Unterhaltung des neuen Kunstrasenplatzes Sorge zu tragen hat. Darum will sich Temp „zusammen mit einem kleinen Team“ gerne kümmern. Dann wird die Arbeit bald die „Wehmut“, die er gerade verspürt, vertreiben.

Die sportliche Bilanz des SSV kann sich in der Ägide von Temp durchaus sehen lassen: Als er den Vorsitz übernahm, kickte die erste Mannschaft in der Kreisliga C - Trainer war damals der im Fußball-Kreis Grevenbroich/Neuss hoch geachtete Martin Cremer. Es ging bald bergauf und 2011 schaffte Delrath zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Sprung in die Bezirksliga. „Das war ein echter Höhepunkt.“ Dort spielt man drei Jahre, ehe es wieder runter ging und dann bis in die Kreisliga B. Geht es nach dem neuen Vorstand soll eine Liga höher wieder in Angriff genommen werden. Das Fundament ist gut, denn der SSV kann aktuell alle Altersklassen mit Jugendmannschaften bestücken. „Sich um die Jugend zu kümmern heißt auch, abseits des Trainingsplatzes etwas zu bieten“, so Temp.