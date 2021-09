Jahreshauptversammlung : Gerd Joschko ist neuer Chef des MTV Rheinwacht

Dinslaken Der Leiter der Tischtennis-Abteilung löst Volker Marquard als Vorsitzenden ab. Zudem werden neue Ehrenmitglieder ernannt. Die finanzielle Situation des Vereins ist gesund.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken, der älteste Sportverein der Stadt, hat ein Jahr vor der Feier seines 125-jährigen Bestehens einen neuen Vorsitzenden. Gerd Joschko, derzeit in Personalunion auch noch Leiter der Tischtennisabteilung, wurde bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Am Rubbert“ als Nachfolger von Volker Marquard gewählt. Neben ihm kandidierte auch Marvin Heitsch von der Rollkunstlaufabteilung, doch in einer geheimen Stichwahl setzte sich Joschko mit 73 zu elf Stimmen bei vier Enthaltungen klar durch. Marquard hatte den MTV zuvor sechs Jahre geführt und wurde später von seinem Nachfolger mit großem Dank ebenso verabschiedet wie einige weitere Vorstandsmitglieder oder Abteilungsleiter.