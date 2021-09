Judo : Nievenheimerin holt historische DM-Medaille

Nievenheim Edelmetall für den JC Nievenheim bei Deutschen Meisterschaften der Senioren hatte es bislang noch nicht gegeben. Das änderte Leonie Beyersdorf in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm.

Leonie Beyersdorf ist ein historischer Erfolg gelungen. Als erste Judoka vom JC Nievenheim schaffte sie es, bei Deutschen Meisterschaften der Senioren Edelmetall zu gewinnen. Nach ihrem zweiten Platz bei den Westdeutschen Meisterschaften in der Woche zuvor ließ sie bei den nationalen Titelkämpfen in Stuttgart in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm Rang drei und damit Bronze folgen.