2. Handball-Bundesliga : Patrick Hüter: „Rückkehr der Fans ist super wichtig“

Kapitän Patrick Hüter (links) und sein Bruder Ian gehören zu den Leistungsträgern des TSV Bayer Dormagen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Beim Kapitän des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen steigt die Vorfreude auf die neue Saison. Nicht das wird im Interview vor dem ersten Spiel am Samstag beim ASV Hamm-Westfalen deutlich.

Wenn die Handballer des TSV Bayer Dormagen am kommenden Samstag (19.15 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim ASV Hamm-Westfalen in die neue Zweitliga-Saison starten, führt Patrick Hüter die Mannschaft wieder als Kapitän aufs Feld. Erst zu Beginn des Jahres verlängerte das Eigengewächs seinen Vertrag bis 2024. Er will mit der Mannschaft langfristig etwas aufbauen, weiß aber auch, dass die neue Spielzeit knüppelhart wird. Auch darüber sprach der 26-Jährige mit unserer Redaktion vor dem Liga-Auftakt.

Herr Hüter, das Saisonende war gefühlt erst kürzlich. Wie viel Pause hätten Sie und Ihre Teamkameraden benötigt?

Info Erstes Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim Heimpremiere Knapp eine Woche nach dem Saisonstart am kommenden Samstag auswärts gegen Hamm steht am Freitag, 17. September, gegen die SG BBM Bietigheim das erste Heimspiel für Dormagen an. Vorverkauf Seit kurzem läuft der Vorverkauf für die Heimpremiere der neuen Saison über den Online-Ticketshop (Homepage unter „Tickets“) oder die Geschäftsstelle (Telefon 02133 77744170). Zugelassen sind 2000 Zuschauer, es gilt die 3G-Regel.

Hüter Auf jeden Fall hätten wir nach einer so anstrengenden Saison wie der vergangenen eine längere Pause benötigt, drei Wochen waren schon verdammt wenig. Zumal die neue Saison wahrscheinlich noch härter wird. Aber daran lässt sich nun mal nichts ändern, vielleicht bekommen wir im nächsten Sommer dann mehr Urlaub. Doch egal wie, jetzt kommt Vorfreude auf die neue Saison auf.

Wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht gelaufen?

Hüter Die war anstrengend, aber gut. Ich bin immer wieder verwundert, wie schnell die Kondition in der Sommerpause verloren geht, auf der anderen Seite kommt sie aber in der Vorbereitung auch schnell wieder zurück. Wir sind fit genug, um 60 Minuten durchzuspielen. Alle sind auf einem Level, dass sie die Saison durchstehen und ihre Leistung bringen können.

Wie hat bislang die Integration der neuen Spieler Patryk Biernacki aus Polen und Jaka Zurga aus Slowenien geklappt?

Hüter Das braucht noch Zeit. Gerade wenn sich Spieler aus dem Ausland an eine andere Mentalität, an andere Regeln und an ein neues Zuhause gewöhnen müssen. Aber es hat beim TSV in der Vergangenheit immer gut geklappt, Spieler zu integrieren. Sicher ist, dass Patryk und Jaka viel Potenzial haben. Ich bin zuversichtlich, dass sie uns helfen können. Man muss sehen, wie sie mit dem Druck zurechtkommen. Beide haben noch nie in der 2. Liga in Deutschland gespielt.

Apropos Zugänge, im Vergleich zu anderen Vereinen hat sich der TSV stark zurückgehalten, dafür Leistungsträger gehalten und den Kader verkleinert. Wie finden Sie den Weg?

Hüter Das ist der richtige Weg, um hier etwas aufzubauen. Es ist das erste Mal seit ich dabei bin, dass die Leistungsträger gehalten werden konnten. Damit sind wir einen wichtigen Schritt weiter als die Jahre zuvor. Und es ist ein positives Zeichen für die vielen Talente im Verein, dass etwas aufgebaut wird. Zudem haben die jungen Spieler durch den schlanken Kader auch die Perspektive, Spielzeit zu bekommen und von den erfahrenen Spielern zu lernen.

Wobei es bei Verletzungen eng werden könnte, wie das aktuelle Beispiel von Alexander Senden im linken Rückraum zeigt. Er fällt nach einer Schulter-OP lange aus.

Hüter Natürlich birgt ein kleiner Kader auch Risiken. Mit der Verletzung von Alex, der auf seiner Position gesetzt war, ist genau das eingetreten, was wir vermeiden wollten. Doch so etwas kann man nicht einplanen und stellt das Grundkonzept nicht infrage. Damit müssen wir leben und uns anpassen. Zumal der Verein sich ja auch schon nach einem Ersatz auf dem Spielermarkt umschaut.

Mit Blick auf die neue Saison ist überall von der stärksten 2. Liga aller Zeiten zu hören. Wie schätzen Sie die Konkurrenz ein?

Hüter In der Zeit, seit ich dabei bin, ist das definitiv die stärkste 2. Liga. Mit den vier Absteigern aus der Ersten Bundesliga und den zwei ambitionierten Aufsteigern aus der 3. Liga wird das ein Kraftakt, eine Mammutaufgabe. Acht bis neun Teams wollen oben mitspielen, sechs bis sieben sogar aufsteigen.

Der TSV hält sich mit der Formulierung von Saisonzielen zurück. Was ist aus ihrer Sicht nach Platz sieben in der Vorsaison drin?

Hüter Wir wollen uns so schnell wie möglich von der Abstiegszone absetzen und dann versuchen, wieder einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wenn es dann am Ende Platz zehn oder elf wird, geht die Welt davon auch nicht unter.

Wie sehen Sie den TSV denn im Vergleich zu den Topteams?

Hüter Ich kenne Erstliga-Absteiger Nordhorn von unserer Niederlage in der Vorbereitung, das ist aus meiner Sicht eine Klasse für sich. Natürlich geht an einem starken Tag auch gegen Nordhorn etwas, aber für mich ist die Mannschaft der Topfavorit auf den Aufstieg. An allen anderen Mannschaften, die für die Topplatzierungen gehandelt werden, sind wir näher dran. Wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, ist auch gegen Coburg, Essen, Ludwigshafen, Bietigheim und Gummersbach etwas drin.

Wie wichtig ist für den TSV, dass wieder Zuschauer in die Halle dürfen?

Hüter Das ist super wichtig. Für freuen uns über jeden, der in die Halle kommt. Es gab in der vergangenen Saison manches Heimspiel, das wir mit unseren Fans im Rücken nicht verloren hätten. Aber auch auswärts sind Zuschauer wichtig, selbst wenn sie einen auspfeifen. Das gibt zusätzliche Motivation.

Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie eigentlich noch in der Mannschaft?

Hüter Weil wir alle geimpft sind, müssen wir keine regelmäßigen Tests vor jedem Training mehr machen. Das vereinfacht vieles und spart jede Menge Zeit. Gleichwohl tragen wir Masken, sobald wir die Halle betreten. Bei Besprechungen und beim Videostudium beachten wir zudem die Abstandsregeln. Auch im privaten Bereich hat man Corona noch im Hinterkopf und versucht, unnötige Risiken zu vermeiden.

Wie sieht eigentlich Ihre Zukunftsplanung aus? Träumen Sie von der Ersten Bundesliga?