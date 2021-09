Handball : Alle Spieler des TV Korschenbroich sind vollständig geimpft

Aber der Verein versichert, dass er selbstverständlich keinen Druck auf das aktive Personal ausgeübt habe. TVK fordert alle Fans auf, dem guten Beispiel zu folgen.

(NGZ) „Zusammen gegen Corona“ lautet die Impfkampagne der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Diesem Motto haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten auch die Regionalliga-Handballer des TV Korschenbroich verschrieben und sich fleißig impfen lassen. Darum gehen jetzt alle Spieler vollständig durchgeimpft in die neue Spielzeit. „Wir sind sehr froh, dass sich unsere Jungs bereit erklärt haben, die Impfungen vornehmen zu lassen, um sich bestmöglich zu schützen. Natürlich haben wir im Mannschaftskreis darüber gesprochen, aber wir haben von Vereinsseite selbstverständlich überhaupt keinen Druck ausgeübt“, führt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock aus und fragt: „Wurden Sie schon geimpft oder möchten Sie sich impfen lassen?“ Für ihn steht fest: „Jede und jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, schneller in unseren gewohnten Alltag zurückzukehren – die Corona-Schutzimpfung ist der wichtigste Schritt und schützt nicht nur einen selbst, sondern auch andere Menschen. Darum ist die Impfbereitschaft in Deutschland essentiell im gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie.“