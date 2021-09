Alte Feuerwache : Tanz und Bewegung für Kinder in Grevenbroich

Kinder in Bewegung bringen will das Team der Alten Feuerwache. Auch zwei Tanzkurse stehen auf dem Programm. (Symbolfoto) Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Grevenbroich Grevenbroicher sollen fit bleiben: Neben der Aktion „Sport am Museum“ gibt’s nun drei Kurse für Kinder und Jugendliche. Was das Team der Alten Feuerwache für sie auf die Beine gestellt hat.

Die Grevenbroicher für Sport und Bewegung zu motivieren: Dafür gibt es gleich mehrere neue Angebote in der Stadt. Ende August startete bereits „Sport am Museum“, Kreissportbund und Stadtsportverband haben dafür mit Vereinen ein fünfwöchiges Programm auf die Beine gestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Museumswiese wird zum Fitness-Treff, Bei schlechtem Wetter wird auf die Alte Feuerwache ausgewichen.

Nun legt das Team der Alten Feuerwache mit gleich drei Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche nach. An vier Samstagen bringen Tanz- und Bewegungspädagogin Michelle König sowie Kindersporttrainerin Melanie Abels in der Turnhalle Schlossstraße den Nachwuchs in Schwung. Los geht es am Samstag, 11. September, um 14.30 Uhr mit „Move it! Kids“. Bei cooler Musik lernen Kinder der Jahrgangsstufen fünf bis sieben verschiedene Musikrichtungen kennen – etwa Hiphop, Modern, Contemporary oder Broadway Jazz. Die Musikstile werden ausprobiert, kurze Choreographien einstudiert. Passendes Schuhwerk oder rutschfeste Socken sollten mitgebracht werden. Um 15.30 Uhr dürfen sich die Jahrgangsstufen acht bis zehn auf ein entsprechendes Angebot freuen, können sich ausprobieren und sich ausgelassen zur Musik bewegen. „Musikwünsche können gerne mitgebracht werden“, sagt Kursleiterin Michelle König.