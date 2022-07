2. Handball-Bundesliga : TSV Bayer Dormagen bestreiten sieben Testspiele

Dormagen Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison startet am 18. Juli, dann bittet der neue Trainer Matthias Flohr am Höhenberg das erste Mal zum Training.

Insbesondere für Patrick und Ian Hüter, die kürzlich in Mexiko mit den USA erfolgreich die WM-Qualifikation bestritten, eine ziemlich kurze Pause. In der Vorbereitung wird häufig zweimal täglich trainiert, hinzu kommt ein Trainingslager vom 29. Juli bis zum 1. August in der Sportschule Hennef. Bis zum ersten Pflichtspiel am letzten August-Wochenende im DHB-Pokal beim HC Elbflorenz warten nach aktuellem Stand sieben Testspiele auf den TSV. Am 23. Juli bei der HSG Krefeld (3. Liga), am 2. August daheim gegen BTB Aachen (4. Liga), am 10. August bei der HSG Nordhorn-Lingen (2. Liga), am 12. August daheim gegen das ukrainische Zweitliga-Gastteam HC Motor Saporoschje, am 13. August beim TuS Opladen (3. Liga), am 17. August bei den Bergischen Panthern (3. Liga) und am 20. August daheim gegen die Limburg Lions aus den Niederlanden. Mit leichter Verspätung wird vermutlich Sören Steinhaus in die Vorbereitung des TSV einsteigen: Der Dormagener Rückraumlinke spielt mit der deutschen U20-Auswahl bei der Europameisterschaft in Portugal. Auch wenn die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger im Vorjahr U19-Europameister wurde, sieht er sein Team nicht unbedingt als Topfavorit. Zum Auftakt geht es am Donnerstag (15.30 Uhr) in Matosinhos (bei Porto) gegen Italien. Einen Tag später zur gleichen Zeit ist Serbien der Gegner und im letzten Gruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft am Sonntag (18 Uhr) auf Island. Die Finalspiele finden am Sonntag, 17. Juli, statt. Alle Partien der U20-Europameisterschaft werden als Stream live auf www.ehftv.com übertragen.