Reiten : Heimisches Dressur-Team begeistert beim CHIO

Rhein-Kreis Die Reiterinnen des Kreispferdesportverbandes Neuss holten in Aachen beim Preis des Handwerks Platz drei. Zudem gab’s den Sonderpreis für das schönste Kostüm.

Was für ein Rahmen für die Dressurmannschaft des Kreispferdesportverbandes Neuss (KPSV) beim CHIO in Aachen. Direkt nach der großen Abschiedsgala für das Erfolgspferd Bella Rose von und mit Ausnahmereiterin Isabel Werth trat die von Anja Mede vorgestellte Mannschaft aus dem Rhein-Kreis beim Preis des Handwerks im gut gefüllten Deutsche Bank Stadion in Aachen an und erkämpfte sich in der Endabrechnung auch noch den dritten Platz.