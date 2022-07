Ringen : Ückeratherin feiert starkes Comeback

Jennifer Rösler bei der Kadetten-EM 2019. Foto: imago images / Kadir Caliskan/via www.imago-images.de

Rhein-Kreis Nach einer Meniskus-OP rechtfertigte die ACÜ-Ringerin Jennifer Rösler bei der U20-EM das Vertrauen des Bundestrainers und holte Bronze. Auch die Freistilringer aus den Reihen des KSK Konkordia Neuss feierten Medaillengewinne.

Von David Beineke

Die U20-Europmeisterschaften in Italiens Hauptstadt Rom hatte aus heimischer Sicht gut begonnen. Die Ringer des KSK Konkordia Neuss inklusive Eigengewächs Deni Nakaev waren bei den Wettkämpfen im griechisch-römischen Stil durch den Gewinn zweier Medaillen positiv auffällig geworden. Aber auch im zweiten Teil der kontinentalen Titelkämpfe mit den Wettbewerben für die Frauen und die männlichen Freistilringer gab’s Grund zur Freude, die Erfolgsbilanz konnte ausgebaut werden. Jennifer Rösler vom AC Ückerath holte für Deutschland Bronze, zwei Athleten vom KSK Konkordia Neuss für andere Nationen Gold und Silber.

Für Jennifer Rösler (72 kg) war der Erfolg besonders emotional, weil ihr Start in Rom nach einer Meniskus-Operation länger auf der Kippe stand. Doch sie erhielt das Vertrauen von Bundestrainer Christoph Ewald und zahlte es mit starken Leistungen zurück. Im Viertelfinale schulterte Rösler die Bulgarin Vanesa Georgieva beim Stande von 2:2 und zog ins Halbfinale ein. Dort erwartete sie die Türkin Nazar Batir, die sich in den zweimal drei Minuten mit 6:3 Punkten durchsetzte. Im Kampf um Platz drei traf Jennifer Rösler auf die Polin Patrycja Cuber, die nach einem 0:5-Rückstand noch einmal aufkam und zwei Punkte machte. Letztlich aber verteidigte die Athletin des ACÜ ihren Vorsprung und freute sich über ihren erneuten internationalen Erfolg. Vor drei Jahren hatte sie ebenfalls in Italien (Faenza) bei der Kadettinnen-EM Silber geholt. Bei der Junioren-EM im vergangenen Jahr in Dortmund hatte sich Rösler noch Platz mit fünf zufriedengeben müssen.

Info Silber und Bronze im griechisch-römischen Stil Medaillen Bei den zu Beginn der U20-EM ausgerichtetet Wettkämpfen im griechisch-römischen Stil hatte es für die Ringer aus der Bundesliga-Mannschaft des KSK Konkordia Neuss zwei Medaillen gegeben. Eigengewächs Deni Nakaev (77 kg) holte für Deutschland Bronze, Arslanbek Salimov (63 kg) für Polen sogar Silber. Platzierung Ein weiteres Eigengewächs der Neusser ist Aaron Bellscheidt (72 kg). Er konnte in Rom keine Medaillen holen, wurde aber Fünfter.

Knapp an einer Goldmedaille vorbei schrammte in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm Freistilringer Ayub Musaev, der zwar international für Belgien auf die Matte geht, aber beim KSK Konkordia Neuss die Jugend durchlief und auch dort in der Bundesliga-Mannschaft ringt. Der Weg ins Finale geriet für ihn zu einer Demonstration der Stärke. Unter den letzten 16 gegen den Georgier Luka Janezashvili (7:2), im Viertelfinale gegen den Aserbaidschaner Abulfaz Nasirov (4:1) und in der Vorschlussrunde gegen den Türken Mehmet Celi (7:1) fuhr er deutliche Siege ein. Spannender wurde es dann allerdings im Kampf um Gold gegen den Ukrainer Mykyta Zubal. Zunächst erkämpfte sich Musaev eine 4:3-Führung, ehe Zubal etwa eine Minute vor Schluss eine Wertung gelang, die ihn seinerseits mit 5:4 in Front brachte. In der Schlussphase versuchte der KSK-Ringer alles, um das Blatt noch zu wenden, doch der Ukrainer kämpfte sehr defensiv und brachte seinen knappen Vorsprung über die Zeit.