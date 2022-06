Rheinische Meisterschaften : Neue Lust aufs Reiten bringt Erfolge

Rhein-Kreis Nach langer Corona-Pause feierten die Rheinischen Meisterschaften auf Gut Langfort in Langenfeld ihr Comeback. Die Aktiven aus dem Rhein-Kreis Neuss präsentierten sich stark in Form und holten zahlreiche Treppchenplatzierungen.

„Ein insgesamt toller Auftritt und schöne Erfolge der Reiter und Reiterinnen aus dem KPSV Neuss“, sagte Axel Hebmüller, Präsident des KPSV Neuss. Und der für die Pressearbeit zuständige Daniel Gartmann ergänzte: „Alle haben wieder richtig Bock auf Turnierreiten und haben nach der Corona-Pause viel trainiert.“ Den Lohn für so viel Fleiß heimste etwa Laura Peters vom Förderkreis Dressur Neuss in der Para-Dressur ein. Die 32-Jährige holte sich den ersten Platz und damit ihren ersten Sieg bei einer so großen Meisterschaft. Die Zonserin Romy Allard zeigte auf Summer Rose, dass sie den Wechsel von den Junioren zu den Jungen Reitern gut verkraftet hat, in der neuen Altersklasse holte sie sich die Schärpe als Rheinische Meisterin. Damit ließ sie ihre Vereinskameradinnen vom Förderkreis Dressur Neuss Annika Bork mit Franz von Fidertanz (3.), Emma Caeclia Lienert (4.) und Emiliie Kirsch (5.) hinter sich. Im Rahmen der Rheinischen Meisterschaften stand auch eine Finalqualifikation zum Nürnberger Burgpokal an. Heiner Schiergen platzierte sich in dieser Prüfung gleich zweimal. Mit J-Son StG wurde er Dritter, mit Imperato Bonito hatte er die Nase vorn. Markus Hermes wurde Zweiter, Anabel Balkenhol rangierte auf Platz vier. Lina Wurm mit Benedetto Marone vom RC Gut Neuhaus Grevenbroich wurde souverän Rheinische Meisterin bei den Reitern. In beiden Wertungsprüfungen (71,744 und 71,900 Prozent) verwies sie die Konkurrenz auf die Plätze. Bei den jüngsten Teilnehmern auf Großpferden stand Madlin Tillmann vom RC Gut Neuhaus Grevenbroich mit Lebensfreude 2 ganz oben auf dem Siegerpodest. Beim Nachwuchschampionat Rheinland Dressur konnten sich Pauline Kesting vom Förderkreis Dressur Neuss mit Fifth Avenue 13 auf Platz zwei und ihre Vereinskameradin Laureen Pickartz mit Sonnentänzerin Sissi auf Platz drei platzieren. Das Dressurteam des KPSV Neuss mit Mannschaftsführerin Anja Mede konnte sich auf Platz drei in einer M**-Kür für Mannschaften abermals einen der begehrten Startplätze beim CHIO in Aachen 2023 sichern. Die Reiterinnen Lea Haß, Anke Roeb, Sabrina Stocks und Kea-Alexa Wiemer freuten sich über diesen Erfolg.