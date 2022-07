Fußball : Die Transfers der heimischen Bezirksligisten

Rhein-Kreis Bis zum Ende der Abmeldefrist am 30. Juni gab es bei den Fußballern des TSV Bayer Dormagen die größte Fluktuation. Das Transferfenster ist allertdings noch bis zum 31. August geöffnet.

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga stehen die Zeichen beim in die Bezirksliga, Gruppe 3 einsortierten SC Teutonia Kleinenbroich auf Umbruch. Fünf Neuzugänge und sechs Abgänge hat der SC vorzuweisen, dabei setzt der neue Trainer Peter Vieten auf vertraute Gesichter und nahm gleich drei Spieler vom PSV Mönchengladbach mit. Die anderen Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis Neuss sind in Gruppe 1 einsortiert worden. Und dort hat sich auch beim TSV Bayer Dormagen nach einer enttäuschenden Saison bis zum Ende der Abmeldefrist am 30. Juni viel getan. In Niclas Kuypers (Schwarz-Weiß Düsseldorf) und Alexander Hauptmann (SC Kapellen-Erft) verpflichtete der TSV zwei Landesligaspieler. In Philip Suhr verlor das Team jedoch auch einen Leistungsträger an den SC Kapellen.