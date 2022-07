Handball : Hüter-Brüder erfüllen sich ihren Traum von der WM

Dormagen Die Titelkämpfe der Nordamerikanischen und Karibischen Handballkonföderation gewannen die Dormagener mit den USA und qualifizierten sich für das Weltturnier.

„Wir sind überglücklich, dass wir das geschafft haben. Gerade nach den Vorkommnissen rund um die WM in Ägypten“, sagte Patrick Hüter und spielte damit auf das Jahr 2021 an, als die USA dank einer Wildcard eigentlich bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen wären, sich dann aber während der Vorbereitung so viele Corona-Fälle einhandelten, dass auf einen Start verzichtet wurde. „Viele haben nicht mehr geglaubt, dass wir überhaupt noch mal zu einer WM fahren. Aber wir haben als Team zusammengehalten, gekämpft und es uns am Ende auch verdient“, meinte Patrick Hüter, der ältere der Brüder.

Die beiden waren aber nicht die einzigen US-Nationalspieler mit Dormagener Bezug. Mit dabei waren auch der in Solingen lebende Ninja-Worrior-Star Gary Hines, der voriges Jahr mal am Höhenberg als Trainer hospitierte und als Gastspieler in der ersten Mannschaft aushalf, sowie Andrew Donlin, der einst in der TSV-Reserve spielte, bevor er sein Glück in Spanien suchte. Mit dem Rest der Truppe erwischten sie unter der Leitung des schwedischen Trainer Robert Hedin einen guten Start ins Turnier und schlugen Grönland in Mexiko zum ersten Mal. Beim klaren 36:28 (19:14)-Erfolg traf Ian Hüter viermal. Auch in der zweiten Partie machten die US-Amerikaner kurzen Prozess, schlugen Gastgeber Mexico mit 30:20 (17:11), wobei Ian und Patrick Hüter jeweils einen Treffer erzielen konnten. Im letzten Vorrundenspiel wurde es gegen Kuba am engsten, doch letztlich behielten die USA mit 32:28 (18:16) die Oberhand. Dazu trug Ian Hüter starke sechs Treffer bei, sein Bruder gelang ein Tor.