Ringer : Neusser holt sich bei U20-EM Bronze

Neuss Deni Nakaev vom KSK Konkordia holte sich in Italiens Hauptstadt Rom sein erstes Edelmetall bei kontinentalen Meisterschaften. Es gab aber noch weitere Ergebnisse, die in Neuss für Freude sorgen.

Aus Sicht des KSK Konkordia Neuss sind die U20-Europameisterschaften der Ringer in Rom gut losgegangen. Eigengewächs Deni Nakaev unterstrich seine positive Leistungsentwicklung, indem er sich in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm im griechisch-römischen Stil Platz drei und damit die Bronzemedaille sicherte. Noch besser lief’s für Arslanbek Salimov (63 kg), der ebenfalls für die Bundesliga-Mannschaft der Neusser im Einsatz ist, aber international für Polen startet. Er holte sich Silber.

Als Deni Nakaev im vergangenen Jahr bei der Junioren-EM in Dortmund auf die Matte gegangen war, hatte er sich noch mit dem fünften Platz zufriedengeben müssen. Dieses Mal erwischte er einen Traumstart, in dem er im Achtelfinale zunächst den Tschechen Michal Zelenka mit 7:0 abfertigte und unter den letzten Acht dem Griechen Andreas Vasilakopoulos mit einem souveränen 8:0-Sieg durch technische Überlegenheit nicht den Hauch einer Chance ließ. Im Anschluss war sogar der Sprung ins Finale drin, doch gegen den Georgier Tornike Mikeladze zog er in der Vorschlussrunde hauchdünn mit 2:3 den Kürzeren. Doch entmutigen ließ sich der Neusser davon keineswegs, im Kampf um Platz drei warf er noch mal alles in die Waagschale. Das bekam der Belgier Ibrahim Tabaev zu spüren, der bei seiner 1:7-Niederlage keine Chance hatte.