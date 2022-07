Tennis : BW-Nachwuchs sorgt für Rekordbilanz

Neuss Fünf Meistertitel in einer Saison brachten die Tennistalente des Neusser Traditionsvereins noch nicht zustande. Dass das jetzt gelang, hat auch mit einer Intensivierung der Jugendarbeit zu tun.

Wobei sowohl der weibliche als auch der männliche Nachwuchs seinen Teil zur guten Laune beitrug. Die U18 der Frauen holte sich den ersten Platz in der 1. Verbandsliga und schaffte somit den Sprung in die Niederrheinliga, die U18-Männer stiegen als Bezirksliga-Meister in die 1. Verbandsliga auf. Einen weiteren Aufstieg brachte die Zweitvertretung der männlichen U18 durch den Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksklasse ein. Die U15-Mannschaften bei den Mädchen und Jungs gewannen den Titel in ihren Bezirksligen. Eine Spielklasse darüber gibt es in dieser Altersklasse allerdings nicht. Dass das der erst der Anfang und nicht der Höhepunkt der Erfolgsgeschichte im Nachwuchs sein könnte, zeigt die Altersstruktur. So hat zum Beispiel die komplette U15 auch schon in der U18 gespielt und auch dort positive Bilanzen abgeliefert. Der Jüngste ist Jou Gnjidic (Jahrgang 2009), der nicht nur in der U15 in Einzel und Doppel ungeschlagen blieb. Auch bei der U18 gewann er seine drei Einzel und seine beiden Doppel. „Da ist niemand über 16. Die können also noch lange spielen und hoffentlich dieses hohe Niveau halten“, erklärt Lutz Steinhöfel.