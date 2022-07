Basketball : Tigers verstärken sich mit Profispielerin aus Kanada

Neuss Die Zweitliga-Basketballerinnen der Tigers befinden sich mitten in der Kaderplanung. Der Neuzugang aus Nordamerika soll der jungen Mannschaft helfen, sich schnell zu verbessern.

„Der Kontakt kam über einen Agenten zustande. Aber ich haben mich schon öfter per Handy mit ihr ausgetauscht und kann sagen, dass sie ein sehr aufgeschlossener Mensch ist, der den Basketball liebt und lebt“, erklärt Trainer Rufin Kendall, für den aber natürlich auch die sportlichen Qualitäten entscheidend sind. In ihrem Profil wird die Kanadierin als Point Guard geführt, doch Kendall sieht in ihr eine flexible Spielerin, die auch gut verteidigen kann. „Zudem kann sie selbst scoren, sorgt aber auch dafür, dass ihre Mitspielerinnen besser werden“, betont der TG-Coach. Damit nimmt sie eine zentrale Rolle in der Kaderplanung der Neusserinnen ein, die wieder auf viele junge Spielerinnen setzen wollen. Die Planungen laufen derzeit auf Hochtouren und alle Personalien sind noch nicht fix, vier Namen zeigen aber, wo der Weg hingeht. Fest zum Kader gehören wie schon vorige Saison aus der Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) Jule Schilling und Johanna Huppertz, die aktuell mit der U16-Nationalmannschaft in Frankreich unterwegs ist. Zudem rückt die talentierte Marija Ilic (Jahrgang 2007) auf und Nafi Diaw, die in der frühen Jugend schon mal für Neuss gespielt hat, kommt aus Rhöndorf zurück zur TG. Auch sie soll in der WMBL spielen und Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln. Die weiteren Personalien sollen in der kommenden Tagen fix gemacht werden. Wie es aussieht, wird auch die zweite Profiposition wieder besetzt. „Wir befinden uns in aussichtsreichen Gesprächen“, sagt Rufin Kendall. Keine schlechten Aussichten also für die Saison, die am Wochenende 24./25. September beginnt.