Fußball-Landesliga : TSV Wa.-Wa. und SF Broekhuysen starten mit Heimspielen

Kreis Kleve Der TSV Wachtendonk-Wankum empfängt Fichte Lintfort zum Auftakt. Die Sportfreunde beginnen ihr zweites Landesliga-Abenteuer gegen den Mülheimer FC.

Drei der vier Landesligisten des Fußball-Kreises Kleve/Geldern starten mit Heimspielen in die Saison in der Gruppe zwei. Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch gut sieben Wochen. Denn die Saison beginnt erst am letzten August-Wochenende, weil in den drei Gruppen nur 13 beziehungsweise 14 Teams um Punkte kämpfen. Ziel des Verbandes Niederrhein ist es aber, die Zahl der Gruppen so schnell wie möglich von drei auf zwei zu verringern.