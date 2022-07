Motocross : Harte Konkurrenz für Piloten des MSC Grevenbroich

Grevenbroich Der dritte Durchgang des ADAC MX Master in Bielstein war stark besetzt, auch weil die Motocross-WM aktuell pausiert. Am besten behaupten konnte sich vom Verein aus Grevenbroich Stefan Ekerold.

Der Grevenbroicher Pilot Stefan Ekerold konnte sich als aktuell Führende der DM- und Fünftplatzierter der Masters-Wertung gegen die starke Konkurrenz gut behaupten. Mit den Plätzen 19, 14 und acht in den drei Wertungsläufen verteidigte er fünften Platz in der Meisterschaft. Ein Sturz verhinderte mehr. „Am Samstag musste ich leider einmal zu Boden und hab mir mein Knie lädiert. Die Rennen am Sonntag waren schmerzhaft und nicht easy. Mit Platz zwölf insgesamt in der Tagewertung bin ich daher zufrieden. In der Meisterschaft bin ich noch auf fünf.“ Zwei Plätze hinter Ekerold beendete die Rennen Lukas Platt auf dem 14. Tagesrang und war sichtlich zufrieden. „Mit den Plätzen zwölf, zehn und 19 muss ich mich zwar an dem Wochenende zufriedengeben, bin aber daher aktuell auf Platz zwölf in der Meisterschaft und komme den Top Ten näher.“ Ohne Punkte blieb Gianluca Ecca, der im zweiten Rennen im Startgetümmel zu Boden musste und danach nicht weitermachen konnte. Paul Ullrich qualifizierte sich nicht direkt für die Wertungsrennen, war aber erster Reservefahre und konnte so am Sonntag die Wertungsrennen zwei und drei bestreiten. „Ich hatte eine guten Flow und es hat einfach Spaß gemacht. Es ist schön, so viele bekannte Gesichter an der Strecke zu sehen und die Zuschauerkulisse war der Hammer.“ Die Gesamttageswertung konnte der aktuell Führende der Serie Max Nagl vor Valentin Guillod aus der Schweiz und Henry Jacobi für sich entscheiden.