Fußball-Kreisliga A : Torjäger Murat Köktürk zurück in der Südstadt

Rhein-Kreis Fußball-A-Ligist 1. FC-Süd gelang ein Transfercoup. Die Weißenberg überraschte mit der Verpflichtung von Dennis Brune vom Landesligisten Holzheimer SG. Alle Wechsel in der Übersicht.

In der Kreisliga A des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss hat sich das Wechsel-Karussell heftig gedreht. Bis zum ersten Spieltag der Kreisliga A am 14. August sind es zwar noch rund fünfeinhalb Wochen, schon jetzt stehen die Kader der Teams aber größtenteils fest.

Für den größten Paukenschlag sorgte der 1. FC Grevenbroich-Süd. Murat Köktürk ist wieder da. Den Top-Stürmer zieht es nach nur einem Jahr bei Stadtrivalen TuS zurück in die Südstadt. Mit weiteren Zugängen konnte Süd seinen Kader qualitativ zudem noch mal aufstocken. Damit dürfte das Team wieder ein Kandidat im Kampf um die Spitzenplätze sein. Bei Bezirksliga-Absteiger SV Uedesheim setzt man für das Projekt „Wiederaufstieg“ auf Erfahrung. Die Neuzugänge stellen für das Team von Trainer Dalibor Dobras jedenfalls eine ordentliche Verstärkung dar. Die vereinzelten Abgänge könne man damit kompensieren, so Dobras: „Wir wollen mit diesem Kader wieder hoch. Einfach wird das nicht, aber es ist unser Anspruch.“ Deutlich härter getroffen hat es den zweiten Bezirksliga-Absteiger DJK Novesia. Die Abgänge von Kapitän Andre Gomes und Goalgetter Nico Lingweiler sind nur zwei von mehreren schwerwiegenden Verlusten. Mit einigen Rückkehren und zahlreichen Kickern aus der eigenen Jugend soll das kompensiert werden. „Wir wollen einen Neuaufbau starten“, so der neue Trainer Sylvain Marques. Einen Umbruch gibt es auch beim TuS Hackenbroich. Der Klub hat drei wichtige Leistungsträger verloren. Der neue Trainer Andreas Gödderz muss neue Führungsspieler finden.

Einiges getan hat sich auch beim FC Zons. Niko Baum und Marvin Müdder sind endgültig zurück im Kader der ersten Mannschaft. Zudem darf sich Trainer Thomas Boldt auf mehrere externen Neuzugänge freuen. Aufhorchen lassen in diesem Sommer auch der SV Glehn und Aufsteiger SVG Weißenberg. Glehn stellt in Timo Arvanitidis vom Landesligisten Holzheim und Thomas Ruddies vom Bezirksligisten Rommerskirchen zwei namhafte Zugänge vor. Weißenberg holte in Kevin Pfaff, Kevin Tiedtke (beide Rather SV) und Dennis Brune (Holzheimer SG) drei Landesliga-Kicker. Wobei der Abgang von Brune die HSG doch sehr überraschte, die Verantwortlichen erfuhren selbst erst am Freitag davon. „Dennis wollte aus beruflichen Gründen kürzertreten. Abgesprochen war aber, dass er uns weiter zur Verfügung steht“, sagte HSG-Trainer Hamid Derakhshan.