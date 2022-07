Fußball, Kreisliga A : SV Hösel will oben dabei sein

SV Hösel will oben dabei sein

Hösel So sieht die Kaderplanung beim SV Hösel aus: Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga hat der Klub vom Neuhaus seinen Kader für die Kreisliga A schon recht gut beisammen, muss sich aber konsolidieren.

Von der SG Unterrath kommt mit Lukas Tkotz noch ein 19-jähriger Abwehrspieler und vom VfB Speldorf der nur ein Jahr ältere Tom Pasky. Er ist Stürmer. Oliver Wenzler wird aus der dritten Mannschaft hochgezogen, ist also ein Eigengewächs, 21 Jahre alt, Mittelfeldspieler, und Dion Knoche kehrt von Ratingen 04/19 II zurück an den Neuhaus. Ebenfalls Heimkehrer ist der 29 Jahre alte Pierre Hubert, er spielte zuletzt beim TuS Homberg.

Veens Stammspieler nehmen sich selbst in die Pflicht

Fußball-Kreisliga A : Veens Stammspieler nehmen sich selbst in die Pflicht

Die neun Abgänge sind Florian Heintzen (zu Tusa 06 II), Marcel van Bonn , Marco Laufmann, Marcel Schlupkothen, Nick Lorber und Steven Kansy, sie alle wollen eine längere Pause einlegen. Unbekannt ist bislang das Ziel von Benyamin Ziani. Max Esken und Dominik Woeste spielen künftig in der zweiten Mannschaft.

Geblieben sind zunächst die Torleute Dornbach, von der Groeben und Reckzeh, dann Mohamed Bas, Jan Schaeben, Ben Meier, Tim Schabbach, Finn Schröder, Axel Werntges, Sebastian Höfig, Jan Kronauer, Tobias Martinelli, Dario Mirosavljevic, Levin Richter, Alex Schulze, Luca Tunger, Robin Langer und Niklas Oldörp. Am Trainerstab hat sich kaum etwas geändert. Benny Schröder ist der Chef, Christian Timp sein Assistent, und Andreas Densborn wird künftig im Vorstand tätig sein. „Der Andreas ist einer, der alles kann“, sagt Michael Rueber. „Er wird uns an vielen Stellen helfen.“ Notfalls sogar als Torwart, das hat er in der Vorsaison auch schon gemacht. Und das Ziel? Rueber dazu: „Nach einem Abstieg muss man sich erst einmal konsolidieren. Aber oben dabei sein, das wollen wir auf jeden Fall.“