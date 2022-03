Fechten : Dormagens Säbel-Herren überzeugen erneut

Das erfolgreiche deutsche Säbelquartett mit Raoul Bonah, Lorenz Kempf, Frederic Kindler und Matyas Szabo (v.l.). Foto: Deutscher Fechter-Bund / A. Bizzi

Dormagen Beim Weltcup in Budapest landete das mir drei Dormagenern bestückte deutsche Herrenteam wieder auf dem Treppchen. Die Frauen starteten in Istanbul.

Die nach den Karrierenden von Max Hartung, Benedikt Wagner und Richard Hübers neuformierte Nationalmannschaft der Säbelfechter sorgt auf internationalem Parkett weiter für Aufsehen. Das Quartett, das am Bundesstützpunkt in Dormagen trainiert und zum Großteil aus Aktiven des TSV Bayer besteht, legte nach dem überraschenden Gewinn der Silbernedaille beim Weltcup im Januar in Tiflis nach. Beim nächsten Weltcup im ungarischen Budapest ließ das Team von Bundestrainer Vilmos Szabo Rang drei folgen.

Im Vergleich zu Tiflis hatte Szabo neben seinem Sohn Matyas, Raoul Bonah (beide TSV Bayer Dormagen) und Frederic Kindler (TSG Eislingen) für Luis Bonah (auch TSV Bayer) dessen Vereinskameraden Lorenz Kempf in die Mannschaft genommen. Das Quartett startete im Achtelfinale mit einem souveränen 45:35-Sieg gegen Großbritannien ins Turnier. Im Viertelfinale gab es dann ein hauchdünnes 45:44 gegen die USA. In der Vorschlussrunde war zwar mit 40:45 gegen Frankreich Endstation, doch für TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald war das kein Grund, enttäuscht zu sein, im Gegenteil: „Dass wir direkt nach dem Umbruch wieder zwei Podestplatzierungen eingefahren haben, ist ein ganz starkes Signal. Chapeau an das Team um Bundestrainer Vilmos Szabo.“ Im Einzel fuhr Routinier Matyas Szabo als Achter die beste Platzierung für den Deutschen Fechter-Bund ein. In Benno Schneider (30.) konnte sich ein weiterer TSV-Athlet unter den Top 32 platzieren.