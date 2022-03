Floorball-Bundesliga : Berlin bleibt für Holzbüttgen ein gutes Pflaster

Janos Bröker siegte mit der DJK in Berlin. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Die Bundeshaupstadt haben die Holzbüttgener nach dem Pokal-Final-Four in guter Erinnerung. Bei den Rockets gab‘s auch in der Bundesliga trotz einer Schwächephase einen klaren Sieg.

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Der zweite Ausflug des Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen in die Bundeshauptstadt Berlin innerhalb von zwei Wochen geriet erneut zu einem Fest. Nachdem die Holzbüttgener beim Pokal-Final-Four mit dem Halbfinalsieg gegen die Berlin Rockets trotz der späteren Endspielniederlage gegen Weißenfels den größten Erfolg der Vereinsgeschichte klargemacht hatten, gelang am vergangenen Samstag gegen die Rockets in der Liga ein 9:5-Auswärtssieg (2:0, 3:5, 4:0), der die DJK auf Platz vier der Tabelle auf Pay-off-Kurs hält.

Wie im Pokal brauchten die Holzbüttgener auch im erneuten Aufeinandertreffen einige Minuten, um ins Spiel zu kommen. Die Führung folgte erst nach zwölf Minuten durch ein Tor von Torben Kleinhans. Fünf Minuten später legte Nils Hofferbert zur Pausenführung von 2:0 nach. Im folgenden Durchgang machten ein Tor von Mikko Koivisto und ein Doppelpack von Janos Bröker aus der Partie eine vermeintlich sichere Angelegenheit, weil Berlin im selben Zeitraum nur einmal traf. Doch trotz des 5:1-Vorsprung für die Mannschaft der DJK wurde es doch noch einmal spannend. „Dass wir uns in drei Minuten vier Gegentreffer fangen, darf einer so ambitionierten Mannschaft wie uns nicht passieren,“ sagte Janos Bröker nach dem Spiel mit Blick auf die stärkste Phase der Berliner, die sogar zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der Begegnung führte. „Dass wir nach dem 5:5 aber unsere Leistung abrufen konnten, zeigt dann doch, was in uns steckt“, ergänzte Bröker und lobte damit den insgesamt starken letzten Durchgang seiner Mannschaft. In dem brachte Holzbüttgens bester Scorer Nils Hofferbert drei weitere Treffer auf sein Konto. Kevin Strauss traf schlussendlich zum verdienten 9:5-Endstand aus Holzbüttger Sicht.