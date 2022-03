Handball in der Region : Bayers Handballnachwuchs siegt erneut souverän

Rhein-Wupper Die Junior-Elfen des TSV Bayer 04 Leverkusen legen früh den Grundstein für den Erfolg gegen Königsdorf. Den Frauen des TV Witzhelden fehlt derweil im Spiel gegen Überruhr die Durchschlagskraft.

Oberliga: SG Überruhr II – TV Witzhelden (Frauen) 25:15 (14:7). Die Handballerinnen aus Witzhelden haben in Essen-Überruhr eine klare Abfuhr bekommen. Zu keinem Zeitpunkt kamen die „Turmladies“ für einen Sieg in Frage. „Uns hat ganz klar die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte Trainerin Lidija Hepp. Sie verwies auf die personelle Schieflage. Es fehlten zahlreiche Leistungsträgerinnen aus unterschiedlichen Gründen. Im Rückraum hinterließen Anja Mohr, Luisa Lubberich und Michele Niederstetter nicht zu schließende Lücken.

Verbandsliga: TuS Rheindorf – HSG Merkstein 35:16 (14:5). Dank einer überragenden Teamleistung haben die Rheindorfer den zweiten deutlichen Sieg in Serie in der Abstiegsrunde gefeiert. Angetrieben von einem starken Christian Schmitz zwischen den Pfosten langte auch die Abwehr ordentlich zu – das gab viel Selbstvertrauen für die Offensivaufgaben. Beim Seitenwechsel hatten sich die TuS-Akteure schon einen beruhigenden Vorsprung herausgeworfen. „Das war ein super Auftritt der gesamten Truppe. Vor allem hat mich beeindruckt, wie die Mannschaft auch die kurzfristigen Ausfälle weggesteckt hat“, sagte Trainer Rene Hosan.

Landesliga: TSV Aufderhöhe II – TV Witzhelden 28:16 (13:9). Beim Tabellenführer in Solingen-Aufderhöhe waren die Witzheldener Handballer dieses Mal ohne Chance. Gelang der Mannschaft von Trainer Rainer Hantusch im Hinspiel mit dem 25:24-Erfolg noch ein starkes Ergebnis, so gab es diesmal kaum Grund zur Freude. In Halbzeit eins hielten die Höhendorfer den Rückstand noch in Grenzen, doch nach der Pause lief beim TVW nichts mehr zusammen. Unzählige Ballverluste wurden produziert und in der Abwehr packten die Witzheldener auch bei weitem nicht mehr so energisch zu wie noch zu Beginn der Partie. Spätestens beim 21:12 (43.) war das Aufeinandertreffen entschieden.