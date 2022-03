Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen überzeugen gegen Köln nur im ersten Satz

Leverkusen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer spielen das Team der Deutschen Sporthochschule Köln im ersten Durchgang regelrecht an die Wand, verlieren dann aber zunehmend den Faden und letztlich das Spiel.

Die Chance, in der 2. Bundesliga doch noch auf dem ersten Platz zu landen, war für die Volleyballerinnen des TSV Bayer ohnehin gering. Nach der 1:3-Niederlage gegen die Deutsche Sporthochschule Köln ist sie aber nur noch theoretischer Natur. „Für uns geht es jetzt darum, Zweiter zu werden“, sagt Trainer Tigin Yaglioglu, der seine Enttäuschung über die zweite Derby-Niederlage gegen die Domstädterinnen in dieser Spielzeit nicht verbergen wollte: „Das 1:3 hat gesessen.“

Bevor die Aufholjagd in der 2. Liga beginnen kann, steht am kommenden Wochenende zunächst die Westdeutsche U20-Meisterschaft in Essen auf dem Programm. „Finja Schul und Wiebke Ritter sind bei uns aus dem Zweitliga-Kader dabei. Wir gehen sehr ambitioniert in die Veranstaltung und hoffen auf den großen Erfolg“, erklärt TSV-Coach Yaglioglu.