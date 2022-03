Frauen-Fußball : Gustorferin treffsicher trotz Trainingsrückstand

Gustorf Beim Sieg des Niederrheinligisten SpVg Gustorf/Gindorf gegen die Reserve von Bocholt erzielte Vanessa Wistuba alle drei Tore. Dabei ist sie aktuell gar nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Wirklich unten stehen die Gustorferinnen aber auch nicht: Mit dem Sieg kletterten sie auf Platz zehn, was am Saisonende den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde. Mit einem Sieg gegen Bocholt rechnete die 37-Jährige nicht wirklich. „Eigentlich hatte ich gar keine Lust auf das Spiel, es hat die ganze Zeit geregnet und wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten“, sagt sie. „Aber dann hat einfach alles gepasst, das war eine super Leistung von der gesamten Mannschaft.“ Ihr dritter Treffer war der schönste: ein direkt verwandelter Freistoß aus ungefähr 25 Metern, bereits das 15. Saisontor der Mittelfeldspielerin, die mit elf das erst Mal Fußball spielte. Später schaffte sie in Uevekhoven dann sogar den Sprung in die Regionalliga, 2017 folgte Wechsel nach Gustorf, gemeinsam mit ihrem Mann Dirk, der die Mannschaft trainiert. „Er kommt aus Gustorf und wir haben da ein Haus gekauft“, erklärt Vanessa Wistuba.

Eigentlich wollte sie erstmal eine Pause einlegen oder sogar aufhören. „Wir haben uns dann die Mannschaft angeguckt und dachten, ein bisschen in der Kreisliga kicken, macht Spaß“, erinnert sie sich lachend. Und am Ende der Saison gelang dann sogar der Aufstieg. Erst in die Bezirksliga, dann in die Landesliga und 2020 in die Niederrheinliga. Damit waren die Gedanken ans Aufhören dann auch weggewischt. „Wenn man aufsteigt, hört man nicht auf“, sagt sie. Jetzt denkt sie aber wieder drüber nach, aus verschiedenen Gründen. Einer ist tatsächlich ihr Alter: „Mittlerweile merke ich die Spiele einfach körperlich, ich bin immerhin 37“, so Vanessa Wistuba. Zudem hat Corona viel verändert: „Vorher waren wir immer 15 Leute beim Training, aktuell eher acht. Es ist alles schwieriger geworden.“ Auch sie trainiert aktuell eher selten. Im Juni zog sie sich einen Mittelfußbruch zu, seitdem ist sie eher im Fitnessstudio als auf dem Platz. „Ich kann den Fuß noch nicht voll belasten, das merke ich beim Spiel. Deswegen bin ich konditionell noch nicht ganz auf der Höhe.“