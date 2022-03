Rudern : Aktive des Neusser RV genießen Atmosphäre

Neuss Bei der 50. Auflage des „Heineken Roeiverkamp“ in Amsterdam waren drei Achter mit starker Neusser Beteiligung am Start. Die beste Platzierung fuhren die Masters ein.

Nach langen Wintermonaten ohne Regatten meldeten sich die Aktiven des Neusser Rudervereins bei der 50. „Heineken Roeiverkamp“ in Amsterdam mit drei Achtern im Wettkampfgeschehen zurück. „Für alle war es wieder ein tolles Erlebnis, die fast unvergleichliche Rennatmosphäre dieser Regatta zu genießen. Enge Kurven und Brückendurchfahrten, hunderte Menschen auf den Brücken und Schwärme von Fahrradfahrern auf den Wegen entlang der Amstel, die die Boote anfeuerten – großartig“, geriet NRV-Pressewart Bernhard Spanke ins Schwärmen. Er saß auch in dem Neusser Boot, das mit Platz vier in der Masters-Wertung am zufriedensten war.

Über 300 Achter und Doppelvierer traten in diversen Leistungs- und Altersklassen an. Dabei standen in der Regel an zwei Tagen vier Rennen auf dem Programm: über 2500, 250, 5000 und 750 Meter. Nur den Mastersruderern blieben die 750 Meter erspart. Alle Rennen endeten auf der Amstel am Vereinshaus von Nereus Amsterdam. Im Leichten Herrenachter trat die Renngemeinschaft aus Neuss, Köln, Hürth und Düsseldorf, die in der Kernbesetzung im Vorjahr in Essen Deutscher Meister geworden war, gegen sieben niederländische Boote an. Aus Neuss waren Benjamin Nelles, Johannes Neubauer, Till Lubrich, Lennard Böhl und Steuerfrau Amelie Düppers dabei. Ein Problem war, dass das Team noch recht viel Gewicht machen musste, um den erlaubten Durchschnittswert von 70 Kilogramm zu erreichen. Das kostete wohl einiges an Kraft, so dass am Ende der sechste Platz nicht ganz den eigenen Erwartungen entsprach.