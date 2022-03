Vereinsförderung in Leverkusen : TSV bekommt mehr als 600.000 Euro vom Land

Leverkusen Das Landes-Programm „Moderne Sportstätte 2022“ fördert gleich fünf Projekte des Leverkusener Vereins. Dazu gehören auch Outdoor-Sportmöglichkeiten.

Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, in der Outdoor-Angebote im besonderen Maße gefragt waren und sind, wurden die Planungen jetzt nochmal beschleunigt. Auch unabhängig davon verspricht sich Volker Schröder von dem Klettergerüst eine „nachhaltige Attraktivitätssteigerung“, zumal das Gerät auch von Erwachsenen zum Beispiel für Calisthenics, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, genutzt werden kann. Als Bodenbelag sorgen Holzhackschnitzel für die richtige Dämpfung für Sprünge oder bei ungeplanten Abgängen. Die Umsetzung des Outdoor Fitness Spielplatzes ist für den Sommer vorgesehen.

In der Kurt-Rieß-Halle 10 wird eine umfangreiche energetische Sanierung umgesetzt. Dafür wird sowohl an der Fassade als auch in den Dachluken eine Wärmeschutzverglasung installiert. Auch die dahinterstehende Technik erhält ein Upgrade: Die Halle 10 wird die erste TSV-Halle, bei der die Heizung dank moderner Gebäudeleittechnik zum Beispiel registriert, wenn die Fenster geöffnet sind. Neben finanziellen und ökologischen Aspekten hat das auch für den unmittelbaren Sportbetrieb positive Auswirkungen, weil so dem Temperaturbedarf der unterschiedlichen Gruppen von Aerobic bis Yoga besser Rechnung getragen werden kann. Die etwa einwöchige Sanierung ist in den Osterferien geplant.