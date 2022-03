2. Handball-Bundesliga : Schwierige Personalplanungen beim TSV

Der talentierte Rechtsaußen Lennart Leitz verlässt den TSV Bayer Dormagen in Richtung Lübeck. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Als Schlusslicht der 2. Handball-Bundesliga müssen die Dormagener auch das Szenario eines Abstiegs einkalkulieren. Das erschwert die Vorbereitungen für nächste Saison. Ein neuer Spieler kommt wohl noch für die laufende Spielzeit.

Wenn es um die nächste Saison geht, konnte der TSV Bayer Dormagen bislang nur Abgänge vermelden. Die miserable Saison in der 2. Handball-Bundesliga und der damit verbundene Abstiegskampf scheint sich abträglich auf die Attraktivität des Handballstandorts am Höhenberg auszuwirken. Besonders bitter ist die Erkenntnis, dass sich gleich mehrere Eigengewächse, mit dem Potenzial den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen, verabschiedet haben. Dazu hat sich jetzt in der Länderspielpause, am Freitag (19.30 Uhr) geht‘s mit dem Heimspiel gegen den HC Elbflorenz weiter, auch noch Rechtsaußen Lennart Leitz gesellt. Er hat beim Zweitliga-Konkurrenten VfL Lübeck-Schwartau einen ab Sommer gültigen Zweijahresvertrag unterschrieben. Also dort, wo Dormagens aktueller A-Jugend-Coach David Röhrig künftig als Cheftrainer arbeiten wird.

Aus dem Jahrgang von Leitz hatten zuvor schon Finn Wolfram (TuSEM Essen), Finley Werschkull und der ein Jahr ältere Moritz Köster (beide Ziel unbekannt) ihren Abschied angekündigt. Wobei Köster, der offiziell in der zweiten Mannschaft (Oberliga) gemeldet und der jüngere Bruder von Jung-Nationalspieler Julian Köster ist, Wolfram und Leitz in der laufenden Saison sogar schon zu Einsätzen im Zweitligateam gekommen sind. Das gilt auch für den schon 25-jährigen Max Eugler. Der Kreisläufer, der aktuell zum Oberliga-Team der Dormagener gehört und mit deren B-Jugend einst sogar Deutscher Meister wurde, entschied sich zu einem Wechsel zum Regionalliga-Titelkandidaten TV Korschenbroich. Besonders schmerzlich war auch die Ankündigung des 20-jährigen Tim Mast, der als Linksaußen schon vorige Saison den Durchbruch in der Profimannschaft geschafft hatte, seinen Heimatverein in Richtung TuSEM Essen zu verlassen, weil er hofft, „als Linksaußen bei meinem neuen Verein mehr integriert zu werden und damit den nächsten Schritt gehen zu können“.

Info Corona bremst die deutsche U20 aus Nationalmannschaft Die Dormagener Youngsters Aron Seesing und Sören Steinhaus waren in der vorigen Woche zu einem Lehrgang der U20-Nationalmannschaft eingeladen. Absage Weil ein Teilnehmer des Lehrgangs positiv auf Corona getestet worden war, wurde der Lehrgang unter der Leitung von Bundestrainer Martin Heuberger abgebrochen und die beiden fürs Wochenende geplanten Testspiele in Ungarn abgesagt.

Zu den genauen Hintergründen der unerfreulichen Abgänge geben sich die Verantwortlichen des TSV zugeknöpft. Es ist aber naheliegend, dass der enttäuschende Saisonverlauf in der 2. Liga in Kombination mit den Verwerfungen rund um die Entlassung von Trainer Dusko Bilanovic eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben könnten. Handball-Geschäftsführer Björn Barthel muss aktuell jedenfalls die auch vor diesem Hintergrund schwierige Aufgabe meistern, die nächste Saison zweigleisig zu planen. „Unsere Mannschaft für die 2. Liga steht weitgehend, da müssten wir noch etwas im rechten Rückraum und auf Linksaußen tun“, sagt Barthel. Inzwischen ist auch klar, dass die Rückraumspieler Ante Grbavac (Halblinks) und Fynn Johannmeyer (Halbrechts) aus dem aktuellen Kader keine Zukunft mehr in Dormagen haben. Deutlich schwerer ist es laut Barthel, eine Mannschaft für die 3. Liga zusammenzustellen, weil fast alle aktuellen Verträge nur für die 2. Liga gelten. „Wir befinden uns gerade in Gesprächen, um die Bereitschaft abzuklären, auch eine Klasse tiefer für den TSV zu spielen. Und es gibt einige starke Signale, dass Spieler auch dort mit angreifen wollen“, erklärt der TSV-Geschäftsführer.