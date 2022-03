Fußball : André Dammer verlässt den VfB Korschenbroich

Korschenbroich Die Fußballer aus Korschenbroich schlagen Fortuna Mönchengladbach in der Kreisliga A durch einen Treffer von Erduan Redjepov mit 1:0.

(afu) Der VfB Korschenbroich setzte sich am Sonntag in der Auswärtspartie der Fußball-Kreisliga A, Mönchengladbach/Viersen, bei Fortuna Mönchengladbach knapp mit 1:0 (Halbzeit 1:0) durch und revanchierte sich damit für das 0:1 aus dem Hinspiel. „Es war wie schon im Hinspiel ein sehr enges Spiel, diesmal mit dem glücklicheren Ende für uns”, gab VfB-Coach André Dammer zu und fügte an: „Der SV hatte sehr viele Tormöglichkeiten, mit Tom Noever hatten wir aber den Garanten für den Sieg in unserem Kasten stehen. Dafür, dass wir aufgrund der vielen Ausfälle eine Notelf aufbieten mussten, sind wir alle sehr zufrieden, auch wenn fußballerisch natürlich einiges auf der Strecke geblieben ist. Wir versuchen, so viel Selbstbewusstsein wie möglich aus dem Sieg zu ziehen” Erduan Redjepov (7.) erzielte den Treffer zum vierten Saisonsieg des VfB Korschenbroich, der damit gleichzeitig auch den ersten Auswärtserfolg einfuhr.