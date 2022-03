Handball-Regionalliga : Korschenbroich ist vor der HG Remscheid gewarnt

Korschenbroichs Kreisläufer Philip Schneider beim jüngsten Heimsieg gegen den TSV Bonn rrh. in Aktion. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Korschenbroichs Regionalliga-Handballer beschließen am Mittwoch mit einem Nachholspiel die Hinrunde. DIe Gäste reisen mit einen richtig guten Lauf an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alysaa Pannwitz

Am Mittwochabend (20 Uhr) empfängt Titelanwärter TV Korschenbroich in der Handbvall-Regionalliga die HG LTG/HTV Remscheid zum Nachholspiel. Mit dieser Partie, die eigentlich am 22. Januar hätte ausgetragen werden sollen, beschließen die Korschenbroicher dann auch die Hinrunde. Allerdings sind die Voraussetzungen nicht optimal, die personelle Lage ist angespannt. Torhüter Felix Krüger fehlt noch seiner Hand-Operation weiterhin, Lukas Bark und Steffen Brinkhues, die bereits am vergangenen Wochenende kurzfristig passen mussten, sind auch nicht mit von der Partie. Hinzu kommt noch der Ausfall von Dustin Franz, der sich beim Sieg gegen Bonn am Fuß verletzte. Damit sind gerade die Variationsmöglichkeiten für den Rückraum stark eingeschränkt.

Nicht nur wegen der personellen Situation wird es für die Hausherren keine leichte Aufgabe, denn die Gäste kommen langsam, aber sicher wieder in Schwung. Zu Beginn der Saison hatten sie mit großem Verletzungspech zu kämpfen und sind dadurch erst einmal ins Hintertreffen geraten. Die bislang letzte Niederlage kassierte die HG am 4. Dezember beim Korschenbroicher Titelkonkurrenten Interaktiv aus Ratingen, die vier darauffolgenden Begegnungen konnten allesamt gewonnen werden, womit die Remscheider sich auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet haben. Korschenbroichs Trainer Dirk Wolf ist jedenfalls gewarnt: „Vor der Saison habe ich Remscheid ganz oben erwartet und jetzt, wo die Mannschaft wieder komplett ist, zeigt sie auch, was in ihr steckt.“