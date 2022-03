Fußball : Nächste herbe Abfuhr für SF Vorst

Mit dem VfR 06 Neuss zurück in der Erfolgsspur: Trainer Cengiz Yavuz. Foto: Fupa

Rhein-Kreis VfR 06 Neuss feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A. SVG Grevenbroich streicht gegen VfL Jüchen/Garzweiler II kampflos drei Punkte ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sophie Rhine

Während Spitzenreiter VdS Nievenheim in der Fußball-Kreisliga A spielfrei hatte, holte sich Verfolger SVG Grevenbroich die nächsten drei Punkte – allerdings ohne ins Schwitzen zu geraten, da Gegner Jüchen nicht antrat.

SC Grimlinghausen – FC Zons abgesagt. Das Duell zwischen Grimlinghausen und Zons musste aufgrund von sechs Coronafällen beim SC verschoben werden.

SVG Grevenbroich – VfL Jüchen/Garzweiler II 2:0 (Wertung). Die Jüchener hätten die Partie auch gerne verschoben, da keine elf Spieler zur Verfügung standen. „Wir haben viele Verletzte und Spieler, die noch mit den Folgen der Corona-Erkrankung zu kämpfen haben. Da haben wir kein Team zusammenbekommen“, berichtete Trainer Eric Schumacher. Da die Spieler aber nicht mehr in Quarantäne sind, konnte das Spiel nicht verschoben werden und die SVG bekam die Punkte. „Das ist in unserer Situation besonders ärgerlich, für uns zählt jeder Punkt“, so Schumacher weiter.

DJK Germania Hoisten – VfR Neuss 0:6 (0:2). Das Schlusslicht bleibt weiterhin sieg- und punktlos. Der VfR 06 hingegen kletterte an Jüchen vorbei auf Rang 14. „Das war der erste Schritt in die richtige Richtung“, sagte Coach Cengiz Yavuz. „Endlich haben wir ein Erfolgserlebnis, haben ein paar Tore geschossen und zu Null gespielt. Das hat gutgetan, jetzt müssen wir dranbleiben.“ Florian Hillebrand steuerte gleich drei Treffer bei (20., 34. und 65. Minute), Younes Kraich (2.), Kwadwo Attah-Yeboah (32.) und Patrick Specht (77.) besorgten den Rest.

SV Rosellen – SF Vorst 7:2 (3:1). Rosellen gaben Vorst keine Chance zur Wiedergutmachung für das 0:11-Debakel gegen Nievenheim. „Das war eine ordentliche Leistung“, sagte SV-Coach Dicky Otten. „Die Jungs waren sehr fokussiert und haben den Gegner offensiv immer wieder vor große Probleme gestellt – auch wenn Vorst das gut gemacht hat und das Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist.“ Besonders in Erinnerung blieben ihm zwei Tore: Der Kopfballtreffer von Max Lindemann zum 3:1, da „das Tor entscheidend war, nach dem Anschluss hatte Vorst nochmal Druck gemacht.“ Und das Tor von Pascal Heidger zum 5:1, „das war aus der Defensive sehr schön rausgespielt.“

FC Delhoven – SG Kaarst 2:0 (0:0). Etwas schwerer tat sich Delhoven gegen den Vorletzten aus Kaarst, holte aber die drei Punkte. „Das zählt letztendlich, aber mit der Spielweise können wir nicht zufrieden sein“, sagte Trainer Carsten Müller. „Wir schaffen es nicht, eine Überlegenheit aufzubauen, da wir uns immer an den Gegner anpassen.“ Dank der Tore von Daniel Errens (50.) und Roman Albrecht (87.) blieben die Punkte aber in Delhoven. „Es war kein schöner Kick“, so Müller weiter. „Kaarst stand defensiv und hat uns alles abverlangt.“

SV Bedburdyck/Gierath – SV Glehn 1:1 (0:0). Die ersatzgeschwächten Glehner konnten in Gierath einen Punkt holen und den Gegner auf Distanz halten. „Bei 18 Ausfällen ist einfach nicht mehr drin“, sagte Coach Stefan Laucke. „Wir zaubern jede Woche Spieler aus dem Hut – und ich bin begeistert von dem engagierten Auftritt.“ Simon Jansen brachte Glehn in Führung (69.), sieben Minuten später erzielte Erol Dzaferi den Ausgleich. „Wir müssen damit zufrieden sein, die besseren Chancen hatte Gierath“, sagte Laucke. „Die Punkteteilung ist leistungsgerecht und wir hoffen, dass in zwei Wochen wieder einige Spieler zurück sind.“

TuS Hackenbroich – 1. FC Grevenbroich-Süd 0:0 (0:0). „Es war kein gutes Spiel und auf dem Acker schwierig zu spielen“, sagte FC-Trainer Alexander Hermel. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir haben immerhin nicht verloren und halten unsere kleine Serie aufrecht.“