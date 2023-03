Special Olympics Internationales Flair in Neuss

Gold sicherten sich Steffi Stockmann, Annika Fücker, Thomas Peschkes, Dirk Fink und Jens Graumann. Dazu waren die Neusser in den leistungsstärksten Gruppen, die nach Klassifizierungsspielen am Samstag gebildet worden waren, sowohl bei den Damen (Steffi Stockmann und Beate Heydorn) als auch bei den Herren über 30 Jahre (Stefan Nellessen, Helge Stockmann, Stefan Pils und Frank Mehler) stark vertreten. GWN-Spieler Stefan Nellessen hatte beim Turnier doppelten Grund zum Feiern: An seinem Geburtstag am Sonntag gewann er in der höchsten Leistungsklasse die Silbermedaille. „Ich bin zufrieden mit der Medaille“, sagte er, auch wenn ihm fast der ganz große Wurf gelungen wäre. Ungeschlagen überstand er die Klassifizierungsspiele am Samstag und die Zwischenrunde am Sonntag. Im Finale musste er sich knapp geschlagen geben. „Es war mehr drin, aber im Endspiel habe ich zu viele Fehler gemacht“, sagte Nellessen.