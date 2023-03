Tischtennis Holzbüttgens Herren können noch hoffen

„Das war eine super Mannschaftsleistung. Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert und waren in den entscheidenden Momenten zwingender. An der einen oder anderen Stelle hatten wir vielleicht auch das Glück, das uns im Laufe der Saison bisher gefehlt hat“, sagte DJK-Spieler Nicolas Kasper. Zwei gewonnene Doppel brachten die Kaarster gut in die Partie. Nicolas Kasper und Vincent Arsand siegten in drei Sätzen gegen Kimura/Lee und Jonas Weitz/Alexander Diekmann entschieden ihre Partie gegen Rix/Brandner mit 11:9 im Entscheidungssatz. In den Einzelpartien überragte dann Vincent Arsand mit zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz gegen Zhiqiang Chen (3:1) und Andreas Bolda (3:0). Ungeschlagen blieben auch Alexander Diekmann mit Siegen gegen Philip Brandner (3:1) und Michael Rix (3:2) sowie Jarne Weinitschke (3:0 gegen Rix). Die weiteren Zähler holten David Kümpel und Jonas Weitz in der Mitte.