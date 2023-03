Nachwuchsförderung im Rhein-Kres Neuss Ein Netzwerk für junge Kaderarthleten

Olaf Kawald hat das schon oft erlebt. Schließlich sind die ambitionierten Nachwuchs-Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen während der Saison fast an jedem Wochenende unterwegs. Und da bleibt es nun mal nicht aus, dass es zu Verletzungen kommt. „Und dann bekomme ich einen Anruf mit der Frage, wie wir nun weiter vorgehen“, erklärt der TSV-Fechtkoordinator, der auch den am Höhenberg angesiedelten Bundesstützpunkt leitet. Doch was dann folgte, war bisher mit einem zeitraubenden organisatorischen Aufwand für die jungen Sportler verbunden. Denn während sich erwachsene Athleten im Lauf der Jahre ein Netzwerk für ihre medizinische Betreuung aufgebaut haben, steht dem Nachwuchs das in der Regel nicht zur Verfügung. Diese Versorgungslücke wollen nun vier starke Partner für den Rhein-Kreis Neuss mit dem Qualitätsnetzwerk Sportmedizin Rheinland (QNS) schließen.