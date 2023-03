Deutschte Meisterschaft im Basketball Dünnes Polster für Junior Tigers

Das ist die richtige Einstellung: Weil sich herumgesprochen hat, dass Marija Ilic, Ricarda Schott, Nafi Diaw und Johanns Huppertz auch zur festen Rotation der Zweitliga-Damen gehören, nahm Trainer Jan Both am Samstag das komplette Team des SC Rist Wedel mit nach Scheeßel, um das Quartett im letzten Saisonspiel der TG Neuss bei den Hurricanes persönlich unter die Lupe zu nehmen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse brachte der Meister der WNBL-Gruppe Nordost mit ins am Rhein ausgetragene Viertelfinalhinspiel der Deutschen U18-Meisterschaft gegen die Junior Tigers. Darum verwunderte es nicht, dass sich die Gäste aus der Metropolregion Hamburg mit ihrer knappen 80:85-Niederlage (Halbzeit 34:40) eine sehr ordentliche Grundlage für das entscheidende Rückspiel am Sonntag in heimischer Halle verschafften.