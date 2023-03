Säbelfechten Dormagener gewinnen Silber mit deutschem Team

Die Herrensäbel-Mannschaft des Deutschen Fechter-Bundes hat sich beim Weltcup in der ungarischen Hauptstadt Budapest die Silbermedaille gesichert. Raoul Bonah, Lorenz Kempf, Matyas Szabo (alle TSV Bayer Dormagen) und Frederic Kindler (TSG Eislingen) setzten damit ein Ausrufezeichen und gehen mit breiter Brust in die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, die im April beginnt.