Kriminalität in Neuss Polizei ermittelt nach zwei Geschäftseinbrüchen

Ebenfalls am Montag, zwischen 3.07 und 3.48 Uhr, verschafften sich Diebe in Neuss auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft an der Krefelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie mit einer Geldsumme in einer nicht genannten Höhe. Bei der Einsichtnahme von Videoaufzeichnungen, die am Tatort vorgelegt wurden, konnten zwei Personen festgestellt werden, wovon eine einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und weiße Schuhe trug. Die zweite Person, die die Tat begangen haben soll, war mit einem weißen Kapuzenpullover und ebenfalls mit einer Jeans bekleidet. Sie trug zudem eine schwarze Sturmhaube und führte eine Art Brecheisen mit sich. Ein Brecheisen konnte tatsächlich durch Polizeibeamte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden.