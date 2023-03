Floorball Holzbüttgen beweist gute Nerven

Doch wer geglaubt hatte, im dritten Spiel würden sich die Gäste aus Bayern wieder so abfertigen lassen, der sich am Sonntag getäuscht. Zwar kontrollierte die DJK aufs Neue das Geschehen, aber Kaufering setze immer wieder gefährliche Nadelstiche. Zwar brachte Janos Bröker Holzbüttgen früh 1:0 in Führung, doch Kaufering blieb dran und konnte mit 2:1 (14.) und 3:2 (49.) sogar zweimal die Führung übernehmen. Das lag auch daran, dass sich die Gastgeber immer wieder in individuellen statt in kollektiven Lösungen verloren. Dennoch bewahrten sie sich ihre Zuversicht, was zunächst die beiden Ausgleichstreffer von Nils Hofferbert (2:2, 54.) und Niklas Stammen (3:3, 51.) zur Folge hatte. Dass die DJK anschließend konzentriert verteidigte und sich geduldig zahlreiche Chancen herausspielte, war der Schlüssel zum Erfolg. Zunächst Niklas Bröker (53.) und dann Janos Bröker (59.) machten den 5:3-Erfolg und damit den Einzug ins Halbfinale perfekt.