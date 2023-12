Menschen des Jahres Der Unermüdliche – Bert Römgens im Porträt

So richtig zur Ruhe kommt Bert Römgens zurzeit nicht. Zu sehr ist sein Alltag geprägt von den Folgen des Überfalls der Hamas-Terroristen auf Israel. Römgens leitet das jüdische Elternheim, das Nelly-Sachs-Haus in Düsseldorf, und ist Direktor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf-Neuss. „Seit dem 7. Oktober ist alles anders. Wir stehen in täglichem Austausch mit den Sicherheitsbehörden“, sagt er. Er empfängt uns in den hellen und modernen Räumen des Alexander-Bederov-Zentrums an der Leostraße auf der Neusser Furth. Hier, wo aus einer ehemaligen Kita zunächst ein jüdisches Gemeindezentrum wurde und 2021 die neue Synagoge eingeweiht wurde – 83 Jahre, nachdem die alte Neusser Synagoge an der Promenadenstraße in der Reichspogromnacht 1938 in Brand gesteckt und vollständig zerstört wurde.