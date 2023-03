NGZ-Sportlerin des Monats: Carolin Oldenkott An den Ruderskulls mitten ins Herz hinein

„Dabei“, verrät sie fast schuldbewusst, „kommt unsere Familie eigentlich vom Hockey.“ Ihre jüngere Schwester Maxi (14) feiert beim HTC SW Neuss erste Erfolge. An der Jahnstraße wurde auch die ältere Schwester Paula groß. Die 19-Jährige ist seit einem Dreivierteljahr als „Au-Pair“ in Irland, brachte es mit dem Old Alex Hockey Club immerhin bis ins Halbfinale der nationalen Hallenrunde. Sie lebt in der Familie von Lina Woods (früher Geyer). Die ehemalige Nationalspielerin des HTC SW Neuss ist in Dublin als Hals-Nasen-Ohren-Ärztin tätig. Doch das ist wieder eine andere Geschichte ...