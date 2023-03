Fußball-Landesliga Holzheimer SG schlägt Spitzenreiter FC Büderich

Holzheimer SG – FC Büderich 2:1 (0:1). In der ersten Hälfte hatte HSG-Trainer Hamid Derakhshan eine Menge zu tun, „denn wir waren nicht richtig drin in der Partie.“ Nicht zu Unrecht markierte der von Vorlagen-König Jan Niklas Kühling (14. Torbeteiligung) eingesetzte Abdelkarim Afkir darum nach knapp einer halben Stunde auch den Führungstreffer des Spitzenreiters. Die vom Coaching-Staff vorgenommenen Umstellungen entfalteten erst nach dem Seitenwechsel ihre Wirkung. „Wie die Mannschaft das durchgezogen hat, war überragend“, stellte Derakhshan begeistert fest. Es habe indes auch geholfen, gab er ehrlich zu, dass Kühling mit einem von Tom Nilgen verschuldeten Foulelfmeter am großartig reagierenden Keeper Nico Bayer scheiterte (67.). Knapp 180 Sekunden zuvor hatte Malte Boermans für die Hausherren auf Vorarbeit von Yannick Joosten ausgeglichen. Die Holzheimer waren nun am Drücker, zeigten eindrucksvoll, warum sie seit Jahresbeginn aus vier Spielen zehn Punkte geholt hatten. Das so aufgebaute Selbstvertrauen ermöglichte in der 78. Minute Nelson Yamashita das Tor zum 2:1. Wieder hatte sich Goalgetter Yannick Joosten als Assistent verdient gemacht.