Fußball VdS Nievenheim sucht den Weg aus der Krise

VdS Nievenheim (7.) – FC Kosova (2.). Das Duell der Aufsteiger (Sonntag, 15.30 Uhr) hat die Bezeichnung Spitzenspiel verdient. Beide Teams haben in dieser Saison die Erwartungen übertroffen. Dennoch steckt der VdS Nievenheim in einer Formkrise, die letzten drei Begegnungen gingen allesamt verloren. „Wir dachten, dass die Personalnot nach der Hinrunde nicht schlimmer werden kann, aber so ist es gekommen. Trotzdem darf das nicht unsere Ausrede sein. Eine vierte Niederlage in Folge darf es nicht geben“, sagt VdS-Trainer Daniel Köthe. Die personelle Situation bleibt auch vor der Partie gegen den FC Kosova angespannt. Dem VdS stehen nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung, zudem muss Daniel Köthe auf Torgarant Kevin Scholz verzichten. Der 4:1-Hinspielsieg macht den Nievenheimern jedoch Mut. „Es ist alles möglich. Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir müssen uns aber vor niemanden verstecken“, erklärt Köthe. Er erwartet ein intensives Pressing und ein hohes Tempo von Kosova. Welche taktischen Anweisungen Köthe seiner Mannschaft geben wird, ist noch offen. „Das kann ich erst entscheiden, wenn ich weiß, wer mir letztlich zur Verfügung steht.“