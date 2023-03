Fußball Steins hört auf, Otten macht weiter

Jürgen Steins hört am Saisonende beim SV Bedburdyck/Gierath auf und beendet nach 23 Jahren seine Trainer-Karriere. Das teilte Steins der Mannschaft am Donnerstagabend mit. Er betont: „Die Gründe für diese Entscheidung sind sehr persönlich. Es hat weder mit der sportlichen Entwicklung noch mit Angeboten von anderen Mannschaften zu tun.“ Das Team habe sehr verständnisvoll reagiert. „Für diesen Moment und meine ganze Zeit beim SV kann ich nur ‚danke‘ sagen. Der Rückhalt war immer unglaublich“, so Steins zu seinem emotionalen Abschied. Bevor Steins aber wirklich in den Ruhestand geht, hat er noch eine Mission: Er will mit dem SV den Klassenerhalt schaffen. „Wir versuchen jetzt gemeinsam, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“ Gegner am Sonntag ist der TuS Grevenbroich.