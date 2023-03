2. Basketball-Bundesliga Auch im letzten Spiel bleibt TG Neuss Tigers das Pech treu

Trainer Björn Weber, der gemeinsam mit dem verbliebenen Häuflein der Aufrechten sogar eine Spielabsage erwogen hatte, war trotzdem stolz auf seine Mädels: „Wir können uns moralisch und von der Einstellung her nichts vorwerfen. So ist das eben: Wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu.“ Und damit kann diese trübe Spielzeit in Neuss endlich zu den Akten gelegt werden. Am Dienstag kehren Wright und Shafer in die USA zurück, am Donnerstag kommt die Mannschaft noch einmal zusammen. Ob und wenn ja, wie es mit dem ursprünglich ja nur als Co-Trainer von Rufin Kendall verpflichteten Weber bei der TG weitergeht, soll zeitnah in einem Gespräch mit Abteilungsleiterin Angela Krings geklärt werden. Der gerade aus der Elternzeit in seinen Job als Grundschullehrer zurückgekehrte Ratinger verspürt keinen Druck, könnte sich aber vorstellen, „Teil dieser gut aufgestellten Organisation zu bleiben. Da sind viele Szenarien und Konstellationen möglich.“