Fußball Turu 80 kommt nicht über Remis hinaus

Die Oberbilker brauchten im zweiten Abschnitt nur zehn Minuten, um die Partie komplett zu drehen. Selcuk Yavuz (67.) machte das 1:1. Dann erlebte Mo Darwish, wie schnell Freud und Leid im Fußball beieinander liegen können. Kurz nach seinem Tor zum 2:1 (77.) musste der 26-Jährige nach einem Foulspiel vom Platz und mit Verdacht auf einen Achillessehnenriss ins Krankenhaus gebracht werden. Der bereits verwarnte Antonio Marinovic sah daraufhin „Gelb-Rot“ (78). Doch auch in Unterzahl steckte die SGU nicht auf. Wiederum Alexandris brachte den Ball nach einer Ecke zum 2:2-Endstand über die Linie (82.).



VfL Jüchen-Garzweiler - SC West 2:1 Bereits am Freitag verabschiedete sich der SC West mit einer 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler als Tabellenschlusslicht in die Winterpause. Wests Trainer Günter Abel nahm aus dem letzten Auftritt in diesem Jahr dennoch einige positive Erkenntnisse mit in die Weihnachtsferien. „Auch auf dieses Spiel können wir aufbauen. Wir werden uns im neuen Jahr gut vorbereiten und dann versuchen, aus den verbleibenden 17 Spielen mindestens zehn Siege einzufahren“, sagte der Ex-Profi. Diyar Turan hatte die Oberkasseler mit der bereits dritten guten Chance in diesem Spiel verdientermaßen in Führung gebracht (10.). Doch die Antwort in Form eines schulmäßigen Kopfballs von Jüchens Torjäger Fatlum Ahmeti ließ nicht lange auf sich warten (15.). Nach der Pause rückte dann Schiedsrichter Uwe Degen in den Blickpunkt. Er verwehrte den Gästen nach Foul an Daichi Yamamoto zunächst einen Strafstoß und schickte dann Martin Wagner mit „Rot“ unter die Dusche (61.). Für Günter Abel zwei klare Fehlentscheidungen. Die Überzahl nutzte Jüchen dann wiederum durch Ahmeti, um die Partie zu entscheiden.



MSV Düsseldorf – Holzheimer SG 3:1 Der MSV Düsseldorf verabschiedet sich als „Mannschaft der Stunde“ in die Winterpause. Gegen die zur Spitzengruppe zählende Holzheimer SG setzte die Elf von Mo Rifi ihren Lauf fort und überwintert nach dem 3:1-Sieg mit Blickkontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Mann des Spiels auf Seiten der Elleraner war Allrounder Anas El Morabiti, der zum 1:0 und 3:1 traf. Dazwischen lagen der Holzheimer Ausgleich und ein Eigentor der Gäste zur erneuten MSV-Führung.