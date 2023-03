Handball-Regionalliga TVK für eine Nacht sogar Tabellenführer

So war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass Schneider in der Startformation stand. „Er hat seine Sache richtig gut gemacht“, sagte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Es ist schon erstaunlich, wie integriert er noch in die Mannschaft ist, und die Spielabläufe hat er auch immer noch verinnerlicht.“ Die Gäste legten einen Start nach Maß hin und führten schnell mit 4:1. Entgegen den sonstigen Gepflogenheiten ließ Lansen seine 6:0-Deckungsformation dieses Mal sehr offensiv agieren, womit die Oberbergischen zunächst überhaupt nicht klarkamen. Als sie dann jedoch den Bogen raus hatten und ihren Kreisläufer weiter vorzogen, kamen sie innerhalb kürzester Zeit zum 5:5-Ausgleich. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte gelang es den Gästen, sich einen Drei-Tore-Vorsprung zu erspielen, „Vorne haben wir das richtig gut gemacht, aber 14 Gegentore in einer Halbzeit sind einfach zu viel“, ärgerte sich Lansen. „Erst als wir in der Deckung wieder defensiver agierten und Maximilian Tobae und Henrik Ingenpaß für deutlich mehr Stabilität sorgten, gefiel es mir besser. Nach dem Seitenwechsel wollten wir die Effektivität im Angriff beibehalten und uns der Abwehr weiter steigern.“ Es entstand allerdings ein ganz anderes Bild als im ersten Spielabschnitt: Nun trumpften die Korschenbroicher in der Abwehr auf, agierten dafür offensiv ungewohnt unkonzentriert. Sie hatten beispielsweise eine Phase, in der vier Bälle abgefangen werden konnten, von den drei darauffolgenden Wurfversuchen gingen drei neben das Gehäuse, den vierten konnte der Solinger Torhüter entschärfen.