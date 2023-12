Fußball-Landesliga SC Kapellen siegt klar gegen Velbert, muss aber noch mal spielen

„Wir hatten aber schon unsere Probleme. Zum einen ist es uns zunächst schwergefallen, uns auf den großen Platz in Velbert einzustellen, zum anderen sind wir auch auf einen gut organisierten Gegner getroffen, bei dem jeder weiß, was er zu tun hat“, erklärte SCK-Coach Fabian Nellen, der sich in der Anfangsphase schon im Rückstand wähnte, als ein Velberter zehn Meter vom dem Kapellener Tor auftauchte, den Ball aber freistehend drüber schoss. Besser macht es kurz darauf Nils Mäker, der in der 16. Minute zur 1:0-Führung der Gäste traf. Doch auch danach hatte der SCK noch Probleme, erst als Nellen seinen Jungs im laufenden Spielbetrieb eine kompaktere Spielweise vermittelt bekam, kehrte mehr Souveränität ein. Ein Übriges tat das 2:0 durch Pablo Ramm kurz vor der Pause. Als dann auch noch Luis Giesen kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen. Nils Mäker bereitete mit dem 4:0 (67.) den Weg zu einer ebenso ausgelassenen wie fröhlichen Weihnachtsfeier am Samstag.