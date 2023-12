Fußball-Landesliga Holzheimer gehen mit Niederlage in die Winterpause

So übernahmen die Co-Trainer Patrick Becker und Salvatore Franciamore die Verantwortung und mussten mit ansehen, wie ihre Mannschaft schon in der vierten Minute durch einen Treffer von Anas El Morabiti mit 0:1 in Rückstand geriet. Zwar konnte der in Abwesenheit des verletzten Stephané Mvibudulu wieder als zentraler Stürmer aufgebotene Japaner Hiromasa Kawamura in der 24. Minute den Ausgleich erzielen, doch noch vor der Pause gingen die Gastgeber erneut in Führung, als HSG-Abwehrspieler Jan Schumacher ein Eigentor unterlief. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Morabiti mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Holzheim kam nicht mehr heran, auch nicht, als der MSV wegen einer Gelb-Roten Karte (72.) in Unterzahl agieren musste.